اليوم.. ختام امتحانات نصف العام لطلاب النقل بالثانوي الأزهري

الأربعاء 11/يناير/2023 - 07:40 ص

يختتم اليوم الأربعاء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي،، امتحانات نصف العام الدراسي والتي بدأت في الأول من يناير الجاري.

وينهي طلاب القسم العلمي بالصف الأول الثانوي بالأزهر، امتحانات نصف العام بمادتي "الحديث وعلومه والأحياء"، والأدبي بـ "البلاغة واللغة الأجنبية الثانية".

ويختتم طلاب الصف الثاني الثانوي "علمي" امتحانات نصف العام بمادتي "البلاغة وتطبيقات الرياضيات"، والأدبي بـ "البلاغة والمنطق".

ومن المقرر أن تنطلق، السبت المقبل، امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين الشهادة الإعدادية، على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية، أول أيام الامتحانات في مادة القرآن، والشهادة الإعدادية الفقه واللغة عربية "نحو وصرف" ورقة أولى.

ويختتم طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات نصف العام يوم الخميس 19 يناير بمادتي "اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع".

بينما يختتم الإعدادية امتحانات نصف العام يوم السبت 21 من يناير الجاري بمادتي "اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع".

وينطلق اليوم الأربعاء، الامتحان الإلكتروني التجريبي للطلاب "أبنائنا في الخارج"، الذي وجه به الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، للمرة الأولى لهذا العام.