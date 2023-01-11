اليوم.. انطلاق بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش

الأربعاء 11/يناير/2023 - 07:59 ص

تنطلق اليوم الأربعاء بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش، والتي تقام بولاية هيوستن الأمريكية حتى 15 يناير الجاري، بمجموع جوائز 110 ألف دولار أمريكي.

وتضم قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كلا من: مصطفى عسل ومروان الشوربجي ومازن هشام ويوسف سليمان وعمر مسعد ومصطفى السيرتي ومحمد الشربيني وعلي أبو العينين.

وتشهد البطولة استمرار غياب حامل لقب النسخة الماضية علي فرج المصنف الأول عالميًا للإصابة.

وجاءت مباريات لاعبي المنتخب المصري في الدور الأول كالتالي: يلتقي محمد الشربيني مع الإسباني إيكر باجارس، بينما يصطدم علي أبو العينين مع الفرنسي سباستيان بونمالياس.

كما يواجه عمر مسعد الأمريكي تود هاريتي وأخيرًا يلعب مصطفى السيرتي مع الإنجليزي ناثان ليك.