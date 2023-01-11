اليوم.. المصري يدخل معسكرًا مغلقًا ببرج العرب استعدادًا لموقعة الأهلي

الأربعاء 11/يناير/2023 - 06:30 ص

ينتظم فريق النادي المصري، مساء اليوم الأربعاء، في معسكر مغلق بأحد الفنادق بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادا لمباراته المهمة التي تجمعه بنظيره الأهلي والمقرر إقامتها في السابعة من مساء الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري.

الجدير بالذكر أن فريق المصري ينتظم حاليا بمعسكر مغلق بالقاهرة ويؤدي الفريق تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

وينتظر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان نتائج الأشعة التشخيصية التي يخضع لها كريم العراقي ظهير أيمن الفريق مساء اليوم التي ستوضح مدى تماثله للشفاء من إصابته بتمزق خفيف في منشأ العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام أسوان قبل عشرة أيام.

ويأمل الجهاز الفني في ضوء نتيجة تلك الأشعة والفحوصات الطبية التي سيخضع لها كريم العراقي سيتم تحديد مدى قدرة اللاعب على الانضمام لقائمة الفريق الذي يستعد لملاقاة الأهلي ببرج العرب.

وكان كامل أبوعلي رئيس نادي المصري قد نجح في حل المشكلات التى تواجه النادى وأبرزها إيقاف القيد لدى اتحاد الكرة عقب سداد جزء من مديونية النادى لدى اتحاد الكرة التي تصل إلى 27 مليون جنيه من أجل رفع إيقاف القيد الشتوى بجانب صرف المستحقات المالية للجهاز الفنى.