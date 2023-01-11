اليوم.. «تجارة الإسكندرية» تستضيف مؤتمر «قضايا الاقتصاد الأزرق»

الأربعاء 11/يناير/2023 - 05:40 ص

تستضيف كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، مؤتمر «الاقتصاد الأزرق المستدام في دول حوض البحر الأبيض المتوسط»، اليوم الأربعاء.

ووفق بيان، يشارك في الفعاليات أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

يأتي المؤتمر بحضور ومشاركة كل من الدكتور حسن ندير رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبدالعزيز أستاذ الاقتصاد والمالية ومحافظ الشرقية الأسبق، والدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية.

ويشارك في المؤتمر الدكتور شريف هدارة، وزير البترول الأسبق، والدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق، والدكتور علاء عز أمين اتحاد الغرف التجارية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والمهندس سيف الدين أبوالنجا أمين صندوق الاتحاد الدولي للمعماريين، وإسلام سالم متخصص في النقل البحري واللوجستيات.