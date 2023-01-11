اليوم.. انطلاق المؤتمر السابع عشر للطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس

الأربعاء 11/يناير/2023 - 06:50 ص

يعقد اليوم الأربعاء المؤتمر السابع عشر لقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس يومي ١٢،١١ يناير بفندق انتركونتيننتال سيتي ستارز، ويسبق المؤتمر ورش عمل على هامش المؤتمر يومي التاسع والعاشر من يناير.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كليه الطب جامعة عين شمس.

و من المتوقع أن يحضر حفل الافتتاح لفيف من علماء مصر والتخصص وفي مقدمتهم رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني والدكتور محمود الطيب رئيس جامعه حلوان الأسبق ورئيس القسم ورئيس المؤتمر الدكتورة آمال الجنزوري ونائب رئيس المؤتمر الدكتورة هيناز فاروق وسكرتير المؤتمر الدكتورة نيفين فودة والدكتورة إيمان توفيق ومقرر المؤتمر الدكتور حسام صلاح وبالإضافه إلى كوكبة من الحضور من جميع الجامعات ومستشفيات مصر، وأيضا حضور الأشقاء من البلاد العربية.