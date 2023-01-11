اليوم.. التنسيقية تنظم صالونًا حول مفوضية مكافحة التمييز

الأربعاء 11/يناير/2023 - 06:10 ص

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، اليوم الأربعاء، بعنوان "مفوضية مكافحة التمييز"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها؛ هل تكون الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ظهيرا مدنيا قويا لقانون مفوضية مكافحة التمييز، والأثر النفسي على الشخص الذي يتعرض للتمييز، بالإضافة إلى تربية النشء على احترام التنوع البشري وتقبل الآخر، فضلًا عن جهود الدولة المصرية في مكافحة التمييز، وجهود وزارة التربية والتعليم لمنع التمييز في المدارس، وكيف يمكن لمفوضية مكافحة التمييز أن يكون لها دور في معالجة قضية التنمر، وكذلك دور الإعلام والمؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة مكافحة التمييز، ومدى الحاجة لسن قانون يجرم التمييز بكل أشكاله.

يدير الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من؛ الدكتور بشير عبد الفتاح السيد - الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، الدكتورة ثريا عبدالجواد - مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية، الدكتورة عزة فتحي - أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والنائبة مرثا محروس - وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين المواطنة بحزب حماة وطن.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

