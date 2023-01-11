اليوم.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية طحا بمركز سمالوط

الأربعاء 11/يناير/2023 - 06:20 ص

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية طحا بمركز سمالوط، وذلك اليوم الأربعاء وعلى مدار يومي 11 و12 من يناير الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وفي سياق آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، عن ضبط 35 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانونين حيال المخالفات، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

من جانبه، أوضح أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، أنه تم ضبط 35 مخالفة تموينية متنوعة، بالمرور على المخابز البلدية، بقريتي اسطال وبنى خالد، حيث تنوعت المخالفات بين (تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم بهدف البيع بالسوق السوداء – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين – خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – عدم الإعلان عن الأسعار).