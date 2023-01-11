اليوم.. الزمالك يسعى لتصحيح المسار أمام زعيم الثغر في الدوري

الأربعاء 11/يناير/2023 - 07:30 ص

يتوجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى الإسكندرية، من أجل خوض المران الختامي للفريق، وإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد برج العرب.

وكان فيريرا المدير الفني للزمالك أعلن عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الاتحاد، وشهدت القائمة عودة يوسف أسامة نبيه وشيكابالا بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام الداخلية وانضمام محمد نديم حارس المرمى بينما استبعد فيريرا أحمد فتوح وعبد الله جمعة.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن.