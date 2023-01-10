دراسة بجامعة عين شمس تكشف تأثير نقص فيتامين (د) في الدم على الولادة المبكرة.. صور

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 11:29 م

حصل الباحث الدكتور أحمد فؤاد أخصائي النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام، على درجة الماجستير من كلية الطب جامعة عين شمس، عن رسالته بعنوان "تأثير نقص فيتامين د في الدم بالولادة المبكرة غير محددة السبب - دراسة الحالات المرضية والمجموعة الضابطة".

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد حسين مصطفي أستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس، الدكتور ماجد محمود الشوربجي أستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس، والدكتور أسامة عمر أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب العسكري.

تهدف الدراسة لمعرفة العلاقة بين نقص فيتامين (د) وحدوث الولادة المبكرة غير محددة السبب، وأجريت على 160 حالة، ممن تم قبولهن في قسم التوليد وأمراض النساء في مستشفى الدمرداش للنساء والتوليد، موزعين على مجموعتين:

مجموعة أ: تضمنت 80 أمرأة بكرية ولدن أطفالهن بين عمر 28 أسبوع إلى 37 أسبوع من الحمل.

المجموعة ب: تضمنت 80 أمرأة بكرية من اللائي ولدن أطفالهن في عمر 37 أسبوع من الحمل أو بعده.

وخضعت جميع السيدات الحوامل لأخذ التاريخ المرضي بالكامل والفحص الطبي والتصوير بالموجات فوق الصوتية والتحاليل المعملية، وشملت القياس الكمي لـ 25 هيدروكسي فيتامين د في مصل الدم.

توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج ومنها؛ الولادة المبكرة لها عدة أسباب وأهمها نقص “فيتامين د” أقل من 32 نانوجرام/ الملليلتر، نقص فيتامين د يعتبر من العوامل المؤثرة والمؤدية للولادة المبكرة ولكن لا يمكن استخدامه كأداة في التشخيص أو التنبؤ بحدوث ولادة مبكرة لدى الأمهات.

وخرج الباحث بمجموعة التوصيات ومنها:

1 - زيادة توعية الأمهات بأهمية فيتامين (د) ومصادره الطبيعية والأعراض المصاحبة لنقصه ومضاعفاته، ونصحهن بضرورة السعي المبكر للحصول على المشورة الطبية لعلاج أعراض النقص.

2- الأمهات المعرضات للخطر مثل الحوامل والمرضعات والأمهات اللواتي يعانين من الأمراض المزمنة ونقص التعرض لأشعة الشمس أو اللواتي يتناولن عقاقير طبية تؤثر على مستوى فيتامين (د) في الدم، يجب أن يأخذن رعاية طبية خاصة وينبغي نصحهن لتناول فيتامين د كمكمل غذائي للحد من حدوث وشدة أعراض نقصه مما يؤدي إلى خفض معدل الولادات المبكرة لديهن.

3- يجب عمل المزيد من الدراسات على أمهات مصريات لتحديد الأسباب المختلفة والمسببة لحدوث الولادة المبكرة من أجل الحد من عبء ومضاعفات الولادة المبكرة وتكلفة الإقامة بالمستشفيات الناتجة عنها.

4- يجب أيضا وضع المزيد من الدراسات على نطاق أوسع من الأمهات الحوامل المصريات لمناقشة أسباب نقص فيتامين د بينهن والآثار المترتبة للعلاج بفيتامين د على نتائج الولادة.

وتم قبول الماجستير، والدراسة المقدمة كانت تحت إشراف الدكتور “محمد حسين مصطفى” أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية طب عين شمس، الدكتورة “ليلى علي فريد” أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب عين شمس، والدكتور “أحمد محمد زينهم” مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية طب عين شمس.