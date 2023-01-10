وظائف خالية بالقطار الكهربائى الخفيف LRT.. الشروط وآخر موعد للتقدم

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 11:00 م

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الثلاثاء، عن وظائف خالية بالقطار الكهربائى الخفيف.

وتشمل الوظائف اليت جاءت في الإعلان رقم 1 لسنة 2023، عددا من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم والتحكم (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الإتصالات )، ويتطلب العمل الخبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية/ الإشارات/ الإتصالات)، أو خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.



وجاءت الوظائف كالتالي، بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT):



شروط شغل الوظيفة:



1- خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.

2- مؤهل متوسط، فوق متوسط، عالي.

3- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

4- أن لا يزيد عمر المتقدم للوظيفه عن 40 عامًا

5- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

6- القدرة علي تحمل المسؤولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوى، والالتزام باللوائح والقوانين،.

7- ليس لديه سجلات جنائية.

8- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان.

9- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.





المستندات المطلوبة

صورة المؤهل والمؤهلات الاخري التي حصل عليها.

صورة الموقف من التجنيد.

صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

صورة بطاقة الرقم القومي. صورة شهادات الخبرة إن وجد.

شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

صورة حوالة بريدية بأسم الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بقيمة 25 جنيه حساب رقم (0135312002065818)

عدد 2 صورة شخصية 4×6.

طريقة وآخر موعد للتقدم

على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف المعلنة القيام بارسال الطلبات مستوفاة لجميع الاوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالي(ص.ب466 رمسيس – كود 11794)، مع مراعاة كتابة الأسم والوظيفة على الظرف آخر موعد للتقدم يوم 25/ 1/2023.





