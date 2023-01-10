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الثلاثاء 10 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

المركزي: 24.4% المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر 2022

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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أعلن البنك المركزى المصرى عبر موقعه الألكترونى، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا 2.6% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل معدل شهري بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام السابق و2.7% في نوفمبر 2022.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 24.4% في ديسمبر 2022، مقابل 21.5% في نوفمبر 2022.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في وقت سابق اليوم أن أسعار المستهلكين في مصر سجلت 21.3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.1% من 2.3% في نوفمبر.

ويتمثل الفارق بين مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعلنه البنك المركزي، والتضخم العام الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في استبعاد “المركزي” بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والأسعار، والتي تتسم بالتقلبات الحادة، مثل الفواكه والخضراوات بجانب السلع المحدد أسعارها.

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