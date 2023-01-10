المركزي: 24.4% المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر 2022

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 09:09 م

أعلن البنك المركزى المصرى عبر موقعه الألكترونى، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا 2.6% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل معدل شهري بلغ 0.2% في الشهر ذاته من العام السابق و2.7% في نوفمبر 2022.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 24.4% في ديسمبر 2022، مقابل 21.5% في نوفمبر 2022.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في وقت سابق اليوم أن أسعار المستهلكين في مصر سجلت 21.3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.1% من 2.3% في نوفمبر.

ويتمثل الفارق بين مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعلنه البنك المركزي، والتضخم العام الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في استبعاد “المركزي” بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والأسعار، والتي تتسم بالتقلبات الحادة، مثل الفواكه والخضراوات بجانب السلع المحدد أسعارها.