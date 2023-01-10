تفاصيل شهادة الادخار الجديدة بعائد 22.5% من البنك التجارى الدولي

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 07:39 م

أعلن البنك التجارى الدولى CIB، عن طرح شهادة ادخارية جديدة ذات عائد ثابت بالجنيه المصري أجل سنة ونصف “18 شهرا”، بسعر عائد ٢٠% يصرف شهريا، و٢٢.٥% يصرف عند الاستحقاق.

وتعرض "البوابة نيوز" شروط ومميزات الشهادة الجديدة من بنك CIB:

عائد ثابت.

المدة : سنة ونصف (18 شهرا).

الحد الأدنى للشراء: مائه ألف جنيه ومن بعدها مضاعافات الألف جنيه .

دوريات صرف العائد: 20.00% شهرى - 22.50% في تاريخ الاستحقاق (بعد 18 شهرا).

متاحة بالجنيه المصري فقط.

إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لشروط سياسة الاسترداد بالبنك.

يمكنك الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95٪ من قيمة الشهادة.

وأتاح البنك شراء الشهادة الجديدة بجميع فروعه وقنواته الإلكترونية “الإنترنت والموبايل البنكى” بدءا من الغد الأربعاء 10 يناير 2023.