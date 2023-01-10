سكاي نيوز عربية تعيِّن عبده جاد الله مديرًا جديدًا للأخبار

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 07:38 م

أعلنت قناة سكاي نيوز عربية اليوم عن تعيين عبده جاد الله في منصب "مدير الأخبار" لشبكة الأخبار الدولية.

شغل جاد الله الذي تمتد خبرته الصحفية إلى أكثر من 20 عامًا مناصب مختلفة في الصحافة والإعلام في أنحاء المنطقة، حيث انضم إلى سكاي نيوز عربية عام 2012، وتدرج في عدة مناصب في فريق التحرير.

وكان له دور محوري خلال فترة عمله في سكاي نيوز عربية في تطوير غرفة الأخبار في القناة، كما لعب دوراً رائداً في تطوير منصاتها الرقمية والاجتماعية. وفي عام 2019 تم تعيينه نائبًا لمدير الأخبار، حيث عمل على إدارة العمليات اليومية للقناة وقيادة فريق التحرير في ظل مواجهة تحديات جائحة كورونا.

وسيتولى جادالله في منصبه الجديد مسؤولية إعداد وتنفيذ استراتيجية التحرير والمحتوى الخاصة بغرفة أخبار سكاي نيوز عربية، مع التركيز بشكل خاص على تنمية وتوسيع نطاقها رقمياً بما يتماشى مع توجهات الشبكة في كونها "رقمية أولاً".

وعلق جاد الله قائلاً: "يشرفني أن يتم اختياري مديرًا للأخبار في سكاي نيوز عربية، وهي واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية والتي أعتبرها منزلي الثاني. أفتخر بأنني كنت على مدار العقد الماضي جزءاً من نمو سكاي نيوز عربية إقليمياً ودولياً، وأتطلع إلى مواصلة العمل مع الفريق في جميع أنحاء العالم لمواصلة توسيع قاعدة جمهورنا من خلال تقديم خدمات إخبارية سريعة ودقيقة وموثوقة عبر جميع المنصات".

وتبث سكاي نيوز عربية على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم الناطق باللغة العربية عبر قناة تلفزيونية مجانية ومنصات صوتية ورقمية.