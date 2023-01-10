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الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

محافظ الإسكندرية يهنأ البابا ثيودروس بمناسبة عيد الميلاد

البابا ثيودروس الثاني
البابا ثيودروس الثاني
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استقبل البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس ، محافظ الإسكندرية  اللواء محمد شريف والقائد العسكري للجناح الشمالي لجيش جمهورية مصر العربية في المقر البطريركي الإسكندرية اللذين زاراه لتقديم التهاني بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد 2023.

في كلمته شكر البابا ثيودروس محافظ الإسكندرية والقائد العسكري حضورهم للتهنئة، مؤكدا العلاقات الطيبة المستمرة للبطريركية مع سلطات الدولة. وأشار باستفاضة إلى العمل متعدد الأوجه لبطريركية الإسكندرية في أفريقيا ، وكذلك إلى زياراته الرسمية حول العالم والتي خلالها كان سفيرًا غير رسميًا لمصر. كما أشار إلى العلاقات المتناغمة والمثمرة ذات الأهمية الاستراتيجية بين دول شرق البحر المتوسط ، ولا سيما بين مصر واليونان وقبرص.

في المقابل، أشاد  اللواء محمد شريف بالعمل متعدد الأطراف والمتواصل الذي تقوم به الكنيسة البابوية للإسكندريين ورئيسها صاحب الغبطة، وقد وصف البابا ثيودروس بأنه "سفير متميز لبلدنا وشقيقنا الحقيقي"، كما أكد أن سلطات الدولة ستدعم وتسهل على الدوام عمل البطريركية، وأعرب عن تقديره للعرش البطريركي في العمل على استقراره وتقدمه.

في نهاية الزيارة تُبُودلت الهدايا التذكارية في المكتب البطريركي.

 

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