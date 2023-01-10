المشدد 15 سنة للمتهمين بقتل شاب "أرب أيدل" بالسلام

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 01:45 م



قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة المتهمين بقتل أمجد متسابق أرب أيدل في منطقة السلام، بالسجن المشدد 15 سنة.

وكانت قد كشفت مناظرة الطب الشرعي لجثة المجني عليه إصابته بطعنات في أماكن متفرقة بالجسم ووجود آثار كدمات وسحجات، ونزيف بالأنف والفم.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالي بموقف العاشر، يفيد بقيام شاب بذبح آخر، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه، ويدعى "أ. س"، 26 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبين شريكه "فارس"، وتطور الأمر لمشاجرة قام على أثرها الثاني بذبح الأول داخل الموقف محل عملهما وإعداد الأكمنة اللازمة وتفريغ الكاميرات تم التوصل إلى مكان اختباء المتهمين، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.