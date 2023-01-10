أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 09:40 ص

تراجعت أسعار شراء الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 10 يناير 2023، وتراوحت قيمة الانخفاض في الأسعار بين 17 و10 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بأسعار الذهب أمس الاثنين.

سجل سعر الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1,770 جنيه للبيع و 1,800 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 - الأعلى فئة نحو 2,023 جنيه للبيع و2,057 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1,517 جنيه للبيع و 1,543 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 - الأقل فئة نحو 1,180 جنيه للبيع و 1,200 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 14,160 جنيه للبيع و 14,400 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 62,911 جنيه للبيع 63,977 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 2,022,857 جنيه للبيع، و2,057,143 جنيه للشراء.