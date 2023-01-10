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الثلاثاء 10 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 10 يناير 2023، وذلك بعد أن ارتفع وتخطيه حاجز 27 جنيها خلال تعاملات أمس الاثنين.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصرى ومصر نحو 27.4 جنيه للشراء 27.45 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 27.55 للشراء، 27.65 للبيع.

وسجل السعر ببنك المصرف المتحد نحو 27.55 جنيه للشراء، 27.65 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار ببنك الإسكندرية نحو 27.55 جنيه للشراء، 27.65 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار ببنك الإسكان والتعمير نحو 27.55 جنيه للشراء، 27.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو  27.30 جنيه للشراء، و 27.40 جنيه للبيع.

كما سجل السعر في  البنك المصري الخليجي نحو 27.25 جنيه للشراء، و 27.35 جنيه للبيع.

إرتفاع أسعار الدولار اسعار الدولار