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الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليوم.. السعودية تبدأ تطبيق قرار تخفيض التأمين على الحجاج والمعتمرين بنسبة 78%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشف وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، عن قرار جديد بشأن الحجاج والمعتمرين، وأعلن الربيعة بأنه تم تقليل تكلفة التأمين على الحجاج بنسبة تصل إلى 73% وعلى المعتمرين بنسبة 63%.

 وأضاف الربيعة بأنه يسمح لبعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تحسين التنافسية، وتابع الربيعة في تصريحاته خلال فعاليات تدشين مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 1444/2023، بأنه قيمة وثيقة التأمين الطبي على المعتمرين الجديدة وصلت إلى 88 ريال سعودي بدلًا من 235 ريال سعودي بعد التخفيض.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي بأنه يبدأ تطبيق القرار الجديد بشأن تخفيض تكلفة التأمين على الحجاج والمعتمرين بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 10 يناير، وأوضح الربيعة بأن حكومة خادم الحرمين تعمل جاهدة لإطلاق مشاريع كبيرة لمساعدة وخدمة الحجاج والمعتمرين، مشيرًا إلى رجوع أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وأن السعودية تعمل على توفير تخفيضات كبيرة على تكلفة التأمين على الحجاج والمعتمرين، وتابع الربيعة بأن تم إلغاء اشتراط الحد الأعلى للعمر بالنسبة لحج هذا العام، وأن موسم الحج الجاري يشهد عودة الحجاج بدون شروط أو قيود.

السعودية الحجاج والمعتمرين