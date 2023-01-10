اليوم.. تعليم الشيوخ تناقش إعفاء الأسر الفقيرة من دفع المصروفات المدرسية

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 07:20 ص

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بشأن "إعفاء الأسر الفقيرة وغير القادرة على دفع المصروفات المدرسية والسماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم".

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجح جلال، بشأن "تشكيل لجنة علمية وفنية ومستقلة لاختيار شاغلي وظيفة مديري ووكلاء المدارس".

ويذكر أن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، كان قد تقدم إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن تفعيل المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص، مؤكدا أهمية المسئولية المجتمعية للشركات، لافتا إلى أنها غائبة عن الشركات العاملة في السوق المصري، رغم أنها تلعب دورا مهما في بناء المجتمع الأوروبي.