اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة روض الفرج

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 07:30 ص

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة روض الفرج، وذلك في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 يناير.

وتبلغ مساحة القصر 10 آلاف متر مربع، ويتضمن المبنى الإداري، قاعة نادى تكنولوجيا المعلومات، قاعة لأنشطة المرأة، مرسما للفنون التشكيلية، قاعة معارض، قاعة متعددة الأنشطة، مكتبة عامة، مكتبة للطفل، كما تم تطوير وتوسعة مسرح القصر ليتسع لحوالي 330 مقعدا، واستحداث مسرح للطفل يتسع لحوالي 150 مقعدًا.

في سياق مختلف تغيبت وزيرة الثقافة عن مؤتمر أدباء مصر الذي انعقد مؤخرا في محافظة الوادي الجديد يوم 29 ديسمبر الماضي على مدار ثلاثة أيام وذلك لتعرضها لوعكة صحية.