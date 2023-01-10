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الثلاثاء 10 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اليوم.. عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد في مسجد الحامدية الشاذلية

الشيخ عبدالباسط عبدالصمد
الشيخ عبدالباسط عبدالصمد
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توفى صباح أمس الإثنين، خالد عبدالباسط محمد عبدالصمد، نجل القارئ الراحل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ومن المقرر أن تقيم أسرة الشيخ الراحل عزاء "خالد" اليوم الثلاثاء فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين فى محافظة الجيزة.

وفى بيان منذ قليل، تقدمت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بخالص العزاء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، لأسرة الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهم اللواء القارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد والقارئ الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد فى وفاة أخيهم خالد عبد الباسط عبد الصمد.

عزاء نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد مسجد الحامدية الشاذلية