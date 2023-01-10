اليوم.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 06:55 ص

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 10/1/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار «الحي العاشر»، ومنطقة شمال الواحة «الحي الثالث» بالمدينة، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمواعيد المعلنة من الجهاز.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال المطار «الحي العاشر» المجاورة الرابعة من 1: 30، يوم الثلاثاء 10/1/2023، والقطع من 31: 60، يوم الأربعاء 11/1/2023، والقطع من 61: 90، يوم الأحد 15/1/2023، والقطع من 91: 120، يوم الإثنين 16/1/2023، والقطع بالمجاورة الثانية من 1: 25، يوم الثلاثاء 17/1/2023، والقطع من 26: 50، يوم الأربعاء 18/1/2023، والقطع من 51: 75، يوم الأحد 22/1/2023، والقطع من 76: 100، يوم الإثنين 23/1/2023، والقطع من 101: 125، يوم الثلاثاء 24/1/2023، والقطع من 126: 150، يوم الأربعاء 25/1/2023، والقطع من 151: 175، يوم الأحد 29/1/2023، والقطع من 176: 200، يوم الإثنين 30/1/2023، والقطع من 201: 225، يوم الثلاثاء 31/1/2023، والقطع من 226: 250، يوم الأربعاء 1/2/2023، والقطع من 251: 275، يوم الأحد 5/2/2023، ويوم الإثنين 6/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف: سيتم تسليم القطع بالمجاورة الأولى من 1: 25، يوم الثلاثاء 7/2/2023، والقطع من 26: 50، يوم الأربعاء 8/2/2023، والقطع من 51: 75، يوم الأحد 12/2/2023، والقطع من 76: 100، يوم الإثنين 13/ 2/2023، والقطع من 101: 125، يوم الثلاثاء 14/2/2023، والقطع من 126: 150، يوم الأربعاء 15/2/2023، والقطع من 151: 175، يوم الأحد 19/2/2023، والقطع من 176: 200، يوم الإثنين 20/2/2023، والقطع من 201: 225، يوم الثلاثاء 21/2/2023، والقطع من 226: 250، يوم الأربعاء 22/2/2023، والقطع من 251: 265، يوم الأحد 26/2/2023، ويوم الإثنين 27/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال رئيس جهاز المدينة: سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الواحة «الحي الثالث» المجاورة الأولى، من 1: 30، يوم الثلاثاء 28/2/2023، والقطع من 31: 60، يوم الأربعاء 1/3/2023، والقطع من 61: 90، يوم الأحد 5/3/2023، والقطع من 91: 120، يوم الإثنين 6/3/2023، والقطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 7/3/2023، والقطع من 151: 180، يوم الأربعاء 8/3/2023، والقطع من 181: 210، يوم الأحد 12/3/2023، والقطع من 211: 246، يوم الإثنين 13/3/2023، والقطع بالمجاورة الثانية من 1: 30، يوم الثلاثاء 14/3/2023، والقطع من 31: 60، يوم الأربعاء 15/3/2023، والقطع من 61: 90، يوم الأحد 19/3/2023، والقطع من 91: 120، يوم الإثنين 20/3/2023، والقطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 21/3/2023، والقطع من 151: 180، يوم الأربعاء 22/3/2023، والقطع من 181: 217، يوم الأحد 26/3/2023، ويوم الإثنين 27/3/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1: 30، يوم الثلاثاء 28/3/2023، والقطع من 31: 60، يوم الأربعاء 29/3/2023، والقطع من 61: 90، يوم الأحد 2/4/2023، والقطع من 91: 120، يوم الإثنين 3/4/2023، والقطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 4/4/2023، والقطع من 151: 180، يوم الأربعاء 5/4/2023، والقطع من 181: 213، يوم الأحد 9/4/2023، والقطع بالمجاورة الرابعة من 1: 20، يوم الإثنين 10/4/2023، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 11/4/2023: الثلاثاء 18/4/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

جدير بالذكر أنه على الفائزين بقطع الأراضي التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الحي المتميز وفرع الحي الـ12 لإنهاء إجراءات التعاقد قبل الاستلام.