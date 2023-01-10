اليوم.. صندوق النقد الدولي يناقش خلال مؤتمر صحفي برنامج دعمه لمصر

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 07:00 ص

قرر صندوق النقد الدولي مناقشة برنامج مصر الذي يدعمه الصندوق، وذلك عبر مؤتمر صحفي سيعقد اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 في واشنطن العاصمة الأمريكية.

ويناقش المؤتمر دور الصندوق وحزمة السياسات الشاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، حيث من المقرر أن تحضر إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق في مصر والشرق الأوسط وآسيا.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق الجمعة 16 ديسمبر الماضي 2022 على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تقدر الدفعة الأولى من قيمة القرض بقيمة 750 مليون دولار، تأتي موافقة الصندوق من أجل الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

يقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

على مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز الصندوق حصول مصر على تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.

جدير بالذكر، حصول على الدعم المالي من الصندوق يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي.