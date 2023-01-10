اليوم.. 70 ألف تلميذ بكفر الشيخ يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 07:50 ص

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، لعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي، والمُقرر انطلاقها، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 يناير 2023، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان لأداء الامتحانات.‏

ووجه المحافظ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

من جانبه أشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أن المديرية استعدت لبدء ‏إمتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستنطلق غدًا بجميع الإدارات التعليمية، للصف السادس الابتائي، حيث يبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول 70 ألفا و777 تلميذا وتلميذة بـ770 مدرسة، بجميع الإدارات التعليمية.