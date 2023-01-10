بعد 5 سنوات.. WE تعلن تغيير علامتها التجارية

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 12:56 ص

تعقد الشركة المصرية للاتصالات WE، ظهر اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا وذلك للإعلان عن تغيير علامتها التجارية بعد 5 سنوات من دخولها سوق المحمول كمشغل رابع للخدمة فى مصر، والأولى فى تقديم الخدمات المتكاملة لمستخدمى الاتصالات فى مصر.

يأتي تغيير العلامة التجارية بعد وصول أعداد مشتركي الهاتف المحمول للشركة لتصل إلى 11.87 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقابل 11.74 مليون مشترك خلال الربع السابق بنسبة نمو 1%، و7.711 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 54%، ليتم إضافة 130 ألف مشترك جديد خلال 3 شهور.

وفي حين بلغ عدد المشتركين بالتليفون الثابت 11.412 مليون مشترك في نهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 10.579 مليون مشترك خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 8%، ومقابل 11.277 مليون مشترك خلال الربع السابق له بنسبة نمو 1%.

فيما بلغ عدد المشتركين بخدمة البيانات 8.610 مليون مشترك في نهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 7.690 مليون مشترك خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 12%، ومقابل 8.435 مليون مشترك خلال الربع السابق له بنسبة نمو 2%.