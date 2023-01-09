تفاصيل عطل السفينة جلوري في قناة السويس

الإثنين 09/يناير/2023 - 08:38 م

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كواليس حدوث عُطل في السفينة جلوري، وتعطل حركة مرور 20 مركبًا لمدة 3.5 ساعة.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «صدى البلد»، إنه تم العمل على حل الأزمة من خلال جر السفينة بـ 4 قاطرات، لافتًا إلى أن قافلة الشمال التي تأتي من بورسعيد تعطلت حوالي 3.5 ساعة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أنه تلقى مكالمة هاتفية بتعطل موتور السفينة، مشيرًا إلى أن القناة على استعداد دائم للتعامل مع هذه الأزمات، وتعطل هذه السفينة تسبب في تأخر مرور 20 مركبًا، لافتًا إلى أن السفينة موجودة في الكيلو 51 من أجل إصلاح العطل الموجود بها؛ وإن لم يتم حل هذا العُطل سيتم قطرها خارج قناة السويس.

وأوضح أسامة ربيع، أن السفينة تعرّضت لعطل فني مفاجيء في محركاتها؛ تسبب في توقف السفينة عن الحركة، مشيرًا إلى أنه تم التعامل الفوري مع عُطل السفينة بإرسال القاطرات في حوالي الساعة العاشرة صباحًا.

وأكد أن اليوم شهد مرور 56 سفينة على متنهم 5 مليون طن حمولات؛ حيث أن حركة السفن تكون ضعيفة في شهري يناير وفبراير.

ولفت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه تم تنفيذ رسوم العبور بالقناة بداية من شهر يناير الجاري، لافتًا إلى أنه متوقع وصول دخل القناة لهذا العام إلى 8 مليار و700 مليون دولار.