تعرف على سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية مساء اليوم الإثنين

الإثنين 09/يناير/2023 - 07:14 م

يبحث الكثيرون عن أسعار صرف الدولار وأسعار صرف العملات اليوم الإثنين 9 يناير 2023، في البنوك المصرية.

ووفقا لآخر تحديث في بنك مصر اليوم الإثنين، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل سعر الدولار في مصر بنك مصر، نحو 27.40 جنيه للشراء، و27.45 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين الموافق 9-1-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف الدولار الأمريكي، شراء 27.05 جنيه، والبيع 27.1 جنيه.

سعر صرف اليورو، شراء 28.7758 جنيه، والبيع 28.9591 جنيه.

سعر صرف الجنيه الإسترليني، شراء 32.7007 جنيه، والبيع 32.9644 جنيه.

سعر صرف الدولار‏ ‏الكندي‏، شراء 20.1115 جنيه، والبيع 20.2299 جنيه. ‏

سعر صرف الكرون‏ ‏الدنماركي‏، شراء 3.8699 جنيه، والبيع 3.8937 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 9-1-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم الإثنين

الدينار الكويتي 85.2667 جنيه للشراء، و88.5621 جنيه للبيع.

الريال السعودي‏ 7.1918 جنيه للشراء، و7.2113 جنيه للبيع.

الدرهم‏ ‏الإماراتي 7.3692 جنيه للشراء، و7.3786 جنيه للبيع.

الدينار البحريني 69.8966 جنيه للشراء، و71.8833 جنيه للبيع.

الريال‏ العماني‏ 68.6548 جنيه للشراء، و70.3896 جنيه للبيع.