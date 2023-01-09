مذكرة تفاهم بين بنك مصر والمعهد المصرفي لتطوير الأداء التكنولوجي

الإثنين 09/يناير/2023 - 11:42 ص

وقع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة "تطوير رأس المال البشري في مجال تكنولوجيا المعلومات"، والتي تستهدف إمداد القطاع المصرفي بالكوادر المؤهلة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تم التوقيع بالمقر الرئيسي لبنك مصر، وذلك بحضور نائبي رئيس مجلس إدارة البنك؛ عاكف المغربي وحسام عبد الوهاب، ولفيف متميز من قيادات البنك والمعهد المصرفي المصري.

وتأتي هذه المبادرة من منطلق إيمان بنك مصر والمعهد المصرفي المصري بأهمية مجال تكنولوجيا المعلومات والحد من المخاطر المتعلقة بهذا المجال ومن ثم أصبحت هناك ضرورة ملحة لإيجاد سُبل للوفاء بمُتطلبات القطاع المصرفي لتوفير كوادر للعمل بهذا المجال، وتتسق هذه المبادرة مع مبادرة اتحاد بنوك مصر التي تهدف إلى تدريب شباب الخريجين في تخصصات تكنولوجية متعددة.

ويتيح المعهد المصرفي المصري الفرصة للمتقدمين للدورة لتسجيل بيناتهم على منصة المبادرة والذي سيتم الإعلان عنه من خلال الموقع الالكتروني للمعهد المصرفي قريبًا، وعند استيفاء شروط التسجيل واجتياز الاختبارات المؤهلة للبرنامج، يتم اختيار أفضل العناصر للانضمام للبرنامج التدريبي المكثف والذي تم تصميمه بعناية بالتعاون بين بنك مصر والمعهد المصرفي المصري لضمان جودة الخريجين وملائمتهم لمتطلبات سوق العمل.

محمد الإتربي: بنك مصر يولي أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية

وقد أكد محمد الإتربي، أن بنك مصر يولي أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية ايمانا منه بأن تهيئة العوامل المساعدة لهم يمكنهم ويوفر لهم فرص التطور واكتساب مهارات المستقبل ويبني أفضل المواهب التي يمكنها الحفاظ على قوة القطاع المصرفي المصري من خلال قيادات مستنيرة، وأن رسم وبناء المستقبل يشكل المهمة الأساسية للأجيال الشابة، هذا ويولي بنك مصر أهمية قصوى لتطوير كوادره البشرية بشكل مستمر ، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب إيمانا من البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وقد وصل عدد الموظفين الحاصلين علي التدريب خلال 2022 إلى 17600 موظف في كافة المجالات المهنية والمهارية المطلوبة بإجمالي عدد ساعات تدريبية 382253 ساعه خلال العام.

عبد العزيز نصير: المبادرة تعد استكمالا لمجهودات ومبادرات المعهد المستمرة لتطوير المهارات الفنية والشخصية

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عبد العزيز نصير عن سعادته بإطلاق أولى دورات المبادرة بالتعاون مع بنك مصر، مُتمنيا التوفيق لكل المتقدمين، كما أشار الدكتور نصير "أن إطلاق هذه المبادرة يُعد استكمالا لمجهودات ومبادرات المعهد المستمرة لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب في مختلف المجالات لمواكبة متطلبات القطاع المصرفي خاصة في ظل التطور السريع الذى يشهده قطاع الأعمال بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، وأكد نصير أن هذه المبادرة تأتى على غرار برامج عدة يقدمها المعهد للشباب مشيرا إلى برنامج التدريب من أجل التوظيف وأنشطة المعهد المختلفة لدعم رواد الأعمال ونشر التثقيف المالي".

هذا ويسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس ايجاباً على كافة شرائح المجتمع، فضلاً عن حرص بنك مصر الدائم على دعم الشباب من خلال مبادرات مختلفة لتعزيز وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم للعمل بالقطاع المصرفي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.