اليوم.. بدء امتحانات الترم الأول للصف الرابع والخامس الابتدائي بالجيزة

الإثنين 09/يناير/2023 - 07:00 ص

تنطلق اليوم الإثنين، امتحانات المواد الأساسية للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في الجيزة، حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والدين، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية.

وتستمر امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول من يوم الإثنين 9 يناير 2023، وحتى يوم الخميس 26 يناير 2023، وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدوري للمدارس والاهتمام بالنظافة العامة والمتابعة الدورية لجهود رفع المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس، مؤكدا على اتباع كافة الإجراءات اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أى معوقات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على تشكيل غرفة عمليات ومركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات ومتابعة أعمالها متابعة دقيقة على مدار الساعة، منبها على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير مرحلة التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي متابعة أعمال الامتحانات متابعة دقيقة والإبلاغ عن أي مشكلة تحدث أثناء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية لغرفة عمليات المديرية.

وشدد وكيل الوزارة، على اتباع التعليمات الصادرة من المديرية للصفين الأول والثاني الثانوي، وأن يتم التصحيح اليوم بيومه بكل دقة، حتى يتم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الجيزة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بين الطلاب داخل الفصول حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام وتطهير وتعقيم دورات المياه.