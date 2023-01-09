ads
الإثنين 09 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعرف على أماكن انقطاع الكهرباء لإجراء الصيانة بالإسماعيلية.. اليوم

المهندس سامى أبو
المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة كهرباء القناة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ديوان عام محافظة الإسماعيلية، انقطاع التيار الكهربائي عن 7 مناطق مختلفة في المحافظة، بداية من الساعة 9 صباح اليوم الإثنين وحتى 2 بعد الظهر، نظرًا لإجراء بعض أعمال الصيانة.

وقالت المحافظة، إن شركة الكهرباء برئاسة المهندس سامى عرفة أبو وردة، رئيس مجلس إدارة القناة لتوزيع الكهرباء، تنوه عن انقطاع الكهرباء اليوم الإثنين، في 7 مناطق وهي: "منطقة الشهداء بحي ثانٍ من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وبرج العقارية 2 بمنطقة الإعلام في الشيخ زايد من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، ومنطقة أكس راي الكوبري العائم بحى أول من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا ومنطقة قوى محرك ومناطق سكنية بميت أبو الكوم بشرق البحيرات من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

والمجاورة الثالثة بالقنطرة شرق من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، ومنطقة الأخارسة بأبو خليفة فى القنطرة غرب من الساعة 10 صباحًا وحتى 20 ظهرًا ومن الكيلو 11 إلى الكيلو 14 بالفردان من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

أماكن انقطاع الكهرباء إجراء الصيانة ديوان عام محافظة الإسماعيلية انقطاع التيار الكهربائي شركة الكهرباء