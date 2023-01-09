غدًا.. حفل فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث في بيت السناري

الإثنين 09/يناير/2023 - 07:58 ص

ينظم بيت السناري، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في قصر ثقافة الغوري للتراث، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، بقيادة المايستروعمر شهابي، وذلك يوم الثلاثاء 10 يناير، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.



تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمطربين، والتي يمتزج فيها الطابع الفني بالطابع الأصيل، بعبق التاريخ، لتعطي أنغامًا خاصة بعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة.



يأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثرائها اللحني والإيقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.