"موازنة النواب": التضخم قد ينخفض إلى معدله الطبيعي عند 6 % بنهاية العام الجاري

الأحد 08/يناير/2023 - 07:45 م

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رفع سعر الفائدة يؤثر على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن سعر الفائدة زاد 5 نقاط في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وتابع “الفقي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رفع الفائدة 1 % يقابله 30 مليار جنيه زيادة في فوائد الدين العام، ما يعني أن الموازنة تتحمل 150 مليار جنيه ديون خلال العام المالي الجاري.

وأضاف أن قرارات البنك المركزي تعلن الحرب على التضخم ومواجهة الغلاء الذي يعاني منه المواطن، مؤكدا أن بنكا مصر والأهلي يمكنهما التعامل مع رفع الفائدة إلى أعلى معدل لها في التاريخ عند 25 % ووفرا شهادات بهذه النسب، وهذا يكسر سقف التضخم العام الموجود في مصر بمعدل 19.2 في نوفمبر الماضي وهذا رقم مرتفع.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع يحفز المواطنين على شرائها، أو كسر الودائع القديمة لشراء الشهادات الجديدة، لافتا إلى أن 50 % حصيلة ودائع الشهادات الجديدة، كانت ودائع قديمة.

وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن معدل التضخم قد ينخفض إلى معدله الطبيعي عند 6 % بنهاية العام الجاري 2023.

