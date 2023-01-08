سعر الدولار مساء اليوم الأحد 8 يناير 2023

الأحد 08/يناير/2023 - 05:05 م

شهد سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري، مساء اليوم الأحد 8 يناير 2023، حيث سجل في البنك المركزي نحو سعر الدولار 27.11 جنيه للبيع، 27.01 جنيه للشراء.



واستقرت أسعار الدولار في مصر اليوم، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي عند أخر تعاملات لها الخميس الماضي، وجاءت كالتالي:

حقق سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد نحو 27.5 جنيه للبيع، و27.1 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 27.1 جنيه للبيع، و27.5 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة إلى 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك CIB نحو 27 جنيهًا للبيع، و27.1 جنيه للشراء.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان عند 27 جنيهًا للبيع، و27.1 جنيه للشراء.

ثبت سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي عند 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد: 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 27.2 جنيه للبيع، 27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك قناة السويس: 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم داخل بنك قطر الوطني الأهلي: 27 جنيهًا للبيع، و27.1 للشراء.