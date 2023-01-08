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الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأوقاف: توزيع مليون شنطة غذائية و300 طن لحوم في الأيام الأولى من رمضان

صكوك الأضاحي والإطعام
صكوك الأضاحي والإطعام
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قال الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد الوزير لشئون المتابعة المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه تم تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، على أن توزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو 3 أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ.

وكشف المتحدث الرسمي، أن الوزارة أعدت خططا غير مسبوقة لشهر رمضان الكريم، تم بموجبها تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، وتكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، الأمر الذي يعد انفراجة كبرى ومن الأخبار السارة التي انتظرها المسلمون جميعا.

شنطة سلع غذائية وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي والإطعام