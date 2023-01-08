الأوقاف: انفراجة في الاعتكاف وصلاة التجهد بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان

الأحد 08/يناير/2023 - 01:06 م

أكد الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد الوزير لشئون المتابعة المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أعدت خططا غير مسبوقة لشهر رمضان الكريم، تم بموجبها تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، وتكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى، الأمر الذي يعد انفراجة كبرى ومن الأخبار السارة التي انتظرها المسلمون جميعا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه تم أيضا تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، على أن توزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو 3 أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ.