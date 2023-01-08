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الأحد 08 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليوم.. رئيس الوزراء الماليزي يزور إندونيسيا

رئيس الوزراء الماليزي
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم
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قال محللون سياسيون إندونيسيون إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى جاكرتا اليوم الأحد ستوفر فرصة لإندونيسيا لتعزيز علاقاتها مع كوالالمبور ومعالجة القضايا الثنائية المستمرة وسط توترات إقليمية وعالمية.

ومن المقرر أن يصل أنور إلى جاكرتا  اليوم الأحد وسيجتمع مع الرئيس جوكو ويدودو يوم الإثنين، بحسب صحيفة "جاكرتا بوست".

وقد أثارت علاقة أنور الشخصية القوية مع جوكو وموقفه كبطل للإصلاح والديمقراطية في ماليزيا الآمال في أن يخطو الزعيمان خطوات كبيرة في حل الخلافات التي طال أمدها، بحسب الصحيفة.

رئيس الوزراء الماليزي اندونسيا