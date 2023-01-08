اليوم.. «الشيوخ» يبدأ جلساته بمناقشة «مشاكل الشباب وسوق العمل»

الأحد 08/يناير/2023 - 07:39 ص

يبدأ مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد، وتستمر لمدة يومين، ويناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشباب والرياضة ومكاتب لجان التشريعية والاقتصادية والمشروعات الصغيرة، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب، حول «الشباب وسوق العمل غير الرسمى.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»، كما تعقد لجنة الزراعة والرى 4 اجتماعات تزامنًا مع الجلسات العامة للمجلس.

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة فى مجال الزراعة، وتوفير الدعم اللوجيستى والمالى للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة فى الزراعة، بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور المسؤولين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والتعليم العالى والبحث العلمى.

وتتضمن مناقشات اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع للفوسفات بالوادى الجديد، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور المسؤولين عن وزارات البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتجارة الصناعة.