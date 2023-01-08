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الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها الـ18 بالجامعة الأمريكية

الدورة الـ 18 لجوائز
الدورة الـ 18 لجوائز ساويرس الثقافية
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يقام حفل توزيع جوائز الدورة الـ 18 لجوائز ساويرس الثقافية، اليوم الأحد في السادسة مساء،  في قاعة إيوارات بالجامعة الأمريكية.

ويحضر الحفل الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والأدباء.

ومن الفنانين المتوقع حضورهم إلهام شاهين، أروى جودة، إنجي المقدم، محمود حميدة، أحمد داوود.

وكانت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء "جائزة ساويرس الثقافية"، قد أعلنا القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، عن أعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان تحكيم الدورة الثامنة عشر.

وقد تضمنت القوائم القصيرة في الرواية؛ فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي خمسة أعمال هي رواية "ذئب وحيد" لـ “إبراهيم أحمد عيسى"، ورواية "أبو جامع" لــ "أحمد إبراهيم إسماعيل"، ورواية "أحمر لارنج" لــ "شارل عقل"، ورواية "من حلب إلى فيينا" لــ "محمود فريد"، ورواية "القداس الأخير" لــ "ولاء كمال".

وفي المجموعة القصصية؛ تضمنت القائمة القصيرة، بحسب الترتيب الأبجدي المجموعة القصصية "للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق" لــ "محمد البرمي"، والمجموعة القصصية "ثلاثة فخاخ لذئب أعور" لــ "محمد سرور"، والمجموعة القصصية "روح صفية" لــ "محمود سعيد"، والمجموعة القصصية "نواحي البطرخانة" لــ "مينا عادل جيد"، والمجموعة القصصية "أوتار مشدودة" لــ "ناهد بدوي".

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو، فرع شباب الكتاب كالتالي: سيناريو فيلم "مسه الحلم مرة" لــ "رانا شنيشن"، وسيناريو فيلم "رأس النعام" لــ "سارة رفيق"، وسيناريو فيلم "حفنة صراصير" لــ "عبد الله الغالي"، وسيناريو فيلم "أرضيون" لــ "محمد السمان"، وسيناريو فيلم "أخر خميس في يوليه" لــ "مهاب طارق".  

حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية الجامعة الامريكية