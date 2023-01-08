اليوم.. هشام خرما يحيى حفلا بأوبرا الإسكندرية

الأحد 08/يناير/2023 - 07:28 ص

يحيى الفنان هشام خرما في الثامنة من مساء اليوم الأحد،حفلًا فنيا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية يقدم فيه رؤية موسيقية متطورة حيث يعزف مجموعة من مؤلفاته الخاصة التي تدمج الآلات الشرقية والغربية منها أندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الايمان والعصر، مراكش، بداية، اليقين، الغروب،لوست فييت والنهاية إلى جانب لحن حلوة بلادي لبليغ حمدي.

يشار إلى أن الفنان هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين منهم هشام الجخ هاني عادل وبشرى.