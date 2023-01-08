اكتشاف أفعى قزمية الحجم في منطقة الأمازون

الأحد 08/يناير/2023 - 06:20 ص

عثر فريق من العلماء على نوع جديد من الثعابين، يعتبر أصغر حجما من الأفاعي المعروفة ويقول باحثون إنه يعتبر بمثابة اكتشاف أثري عظيم في عالم الحيوان.

وتم اكتشاف أفعى البوا القزمية في منطقة الأمازون الإكوادورية وأوضحت وزارة البيئة، أن تسمية «تروبيدوفيس كاكوانغوا» أطلقت على الأفعى تكريما للناشطة الإكوادورية دولوريس كاكوانغو التي كانت رائدة في النضال من أجل حقوق السكان الأصليين وأسست أول المدارس الثنائية اللغة.

وعُثر على عينتين من "تروبيدوفيس كاكوانغوا"، إحداهما في محمية "كولونسو تشالوباس"الوطنية في مقاطعة نابو (وسط شرق)، والثانية في محمية "سوماك كاوساي" الخاصة في مقاطعة باستاسا المجاورة (شرق).

أفعى البوا القزمية

ويصل طول هذه الأفعى إلى 20 سنتيمترًا، في حين أن ألوانها وأنماطها مشابهة جدًا لتلك الموجودة في البوا العادية.

واعتبر الباحث الإكوادوري ماريو يانيس، من المعهد الوطني للتنوع البيولوجي، أن "العثور على أفعى من هذا النوع يشكّل امتيازًا مهمًا للباحثين فهي "بمثابة آثار تاريخية نظرًا إلى كونها قديمة جدًا".

أفعى في منطقة الأمازون

وأوضح يانيس أن لهذا النوع "حوضًا"، شارحًا أن هذا الحوض "من سمات الثعابين البدائية"، وهي نتيجة "تقلص الأطراف لدى الزواحف المتقشرة منذ ملايين السنين، بفعل الضغوط المناخية للعصر الرباعي".

وشارك في إجراء هذا البحث الذي استمر أربع سنوات كل من موريسيو أورتيغا (الإكوادور) وألكسندر بنتلي (الولايات المتحدة) وكلوديا كوخ (ألمانيا) وعمر إنتياوسبي نيتو (البرازيل).

ونشرت النتائج في نهاية ديسمبر الماضي في مجلة "يوروبيان جورنال أوف تاكسونومي".