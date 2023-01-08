جبال مكة المكرمة تتحول لجنة بفعل الطبيعة

الأحد 08/يناير/2023 - 05:40 ص

الجبال المتواجدة على أرض مكة المكرمة وبسبب هطول المطر خلال الفترة السابقة تحولت من أرض قاحلة جبلية لأرض تكسوها الخضرة، ونشر رواد السوشيال ميديا، عدة صور تظهر تحول طبيعة الجبال.

وخلال الأيام الماضية، هطلت أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة بشكل متكرر، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تساقط البرد.

وعلى سبيل المثال بلغت أكبر كمية أمطار تساقطت على منطقة الهدا بمكة المكرمة بين يومي الخميس والجمعة نحو 11.8 ملم، بينما وصلت في المنطقة المركزية إلى 6.9 ملم.

ومن المعروف أن هناك العديد من النباتات الموسمية التي تنمو بعد هطول الأمطار في فصلي الشتاء والربيع.