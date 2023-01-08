"جهنم على الأرض"| الوادي الذي لا يعرف فصل الشتاء

الأحد 08/يناير/2023 - 05:00 ص

في الولايات المتحدة يوجد وادي أسطوري يصفه البعض بـ"جهنم على الأرض" وذلك لشدة حرارة الجو فوق سطحه وهو أحد المعالم الطبيعية البارزة ، حيث يقع في صحراء موهافي، ويتميز بدرجات الحرارة العالية جدا التي من المستحيل التواجد على سطحه.

الوادي الأكثر درجات حرارة

وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هذا الوادي المعروف بـ وادي الموت سجل الرقم القياسي بأعلى درجة حرارة على الإطلاق، وهي 56.7 درجة مئوية، سجلت في وادي الموت يوم 10 يوليو عام 1913.

وادي الموت

ويقع وادي الموت (ديث فالي) في صحراء موهافي غرب مدينة لاس فيغاس. وقد سجل فيه 53،9 درجة مئوية في يوليو 2013.

ويشهد جنوب غرب الولايات المتحدة حاليا موجة قيظ.