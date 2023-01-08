بقرة تُدهش رواد السوشيال الميديا لتواجدها في مكان غير متوقع.. فيديو

الأحد 08/يناير/2023 - 02:32 ص

قام مزارع في الولايات المتحدة، ببث فيديو يظهر لقطات مضحكة لبقرة تمكنت تغير مسار طريقها والصعود فوق سطح حظيرة، في ولاية يوتا.

ورأى المزارع برادي فارنسورث البقرة الشقية على سطح مزرعة والد زوجته في يوتا، وأراد أن يشارك الجميع المشهد المضحك، جاء ذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وقال المزارع البالغ من العمر 26 عاما، من ألتامونت، إنه رأى أبقارا تفعل كل الأشياء المجنونة، لكنه لم ير قط بقرة على سطح من قبل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث وثق الفيديو لقطات تظهر البقرة وهي تسير على سطح الحظيرة، قبل أن تنظر نحو الكاميرا وتحاول السير على الجانب الآخر.

ومن ثم سارت البقرة إلى الجانب الآخر من الحظيرة، فيما يمكن سماع صوت المزارع وهو يقول "إلى أين هي ذاهبة؟".

وبعد ذلك، أظهر مقطع الفيديو البقرة وهي تمشي عبر الحظيرة إلى الجانب الآخر، لتظهر من أين نزلت، إذ أنها انزلقت من أعلى الحظيرة المغطاة بالثلوج، ثم قامت بالهرب بعيدا دون أن تصاب بأذى.

