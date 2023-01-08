استعجال التحريات حول ضبط شخص يتاجر في العملة بالتجمع

الأحد 08/يناير/2023 - 02:07 ص

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالتجمع الأول، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"مقيم بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى"عملات أجنبية") وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.