أسوان يتسلح بفكر الرمادي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

الأحد 08/يناير/2023 - 01:30 ص

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي أسوان، نظيره البنك الأهلي، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري.

ويتسلح أبناء الجنوب، بفكر أيمن الرمادي، المدير الفني لتماسيح النيل، والذي قاد، لتحقيق 5 انتصارات في الدوري المصري، آخرها على حساب الزمالك حامل اللقب بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة السابقة.

ويدخل أسوان لقاء اليوم في المركز التاسع، برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات، تلقى6 هزائم.

على الجهة الأخرى يدخل البنك الأهلي لقاء اليوم تحت قيادة حلمي طولان، في المركز الثاني عشر، برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، والخسارة في في 5 آخرين والتعادل في 4 مواجهات.