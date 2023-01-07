بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في دور ٦٤ لكأس إنجلترا

السبت 07/يناير/2023 - 08:15 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون ضمن منافسات المرحلة ٦٤ لكأس إنجلترا لكرة القدم ويقود محمد صلاح الريدز اليوم للبحث عن إنتصار بعد تعثر الفريق الأسبوع الماضي في الدوري وخسارة ٣ نقاط جديدة ليصبح أمل المنافسة على البريميرليج أشبه بالمستحيل.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون اليوم في كأس إنجلترا على قناة بي إن سبورتس وتعد أهم مباراة اليوم في كأس إنجلترا نظرا لقيمة الفريقين وكذلك أهمية وجود الملك المصري محمد صلاح قائد هجوم وهداف ليفربول.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

وتنطلق مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في كأس إنجلترا الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الخروج بالفريق نفسيا من سلسلة العروض السيئة التي أبعدت الفريق عن المنافسة على لقب البريميرليج وكذلك إنقاذ الموسم ببطولة ويعاني هجوم ليفربول وخاصة المهاجم الأوروجوياني نونيز من اضاعة الفرص السهلة أمام المرمى وهو ما سيحاول كلوب اليوم إيجاد حلول هجومية.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في كأس إنجلترا