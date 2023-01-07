نواب ونائبات قادمات: أقباط مصر ضربوا المثل في التضحية من أجل بلدهم

السبت 07/يناير/2023 - 07:32 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة "نواب ونائبات قادمات" للتنمية، إن أقباط مصر ضربوا المثل في التضحية والفداء من أجل بلدهم، وتصدوا بكل حزم إلى أهل الشر الذين حاولوا النيل من هذا البلد وإثارة الفتنة بين أبناء شعبها.

وأضافت في بيان اليوم أن العالم أصبح على وعى وإدراك كامل بأن هناك وحدة قوية وتماسك كبير وتلاحم بين أبناء الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين، وعدم نجاح أية مؤامرات داخلية أو خارجية.

جاء ذلك خلال تهنئة السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، الأخوة المسيحيين، و قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكدت عمق المشاعر والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعية المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصر بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار.