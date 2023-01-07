مشاهدة بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

السبت 07/يناير/2023 - 03:32 م

تنقل البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني لاليجا ويسعى الملكي المدريدي لاستعادة صدارة ترتيب الدوري من غريمه التاريخي برشلونة من أجل الحفاظ على درع الدوري داخل سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد اليوم ضد فياريال

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على فياريال في اللقاء الذي يقام اليوم السبت الساعة 5.15 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لاسيراميكا ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإسباني وينقل بث مباشر.

ويأمل فريق فياريال، في تحقيق الفوز على حامل اللقب وأحد أقوى المرشحين للتتويج هذا الموسم.

ويدخل فريق ريال مدريد المباراة وتذاع بث مباشر اليوم السبت في المركز الثاني برصيد 38 نقطة ويسعى لفض الشراكة مع برشلونة المتصدر فيما يتاجد فريق فياريال في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

الغواصات الصفراء بدأت الموسم رفقة أوناي إيمري، قبل أن يرحل لتدريب أستون فيلا ويخلفه كيكي سيتين ويعاني الفريق من النتائج المتذبذبة حتى الآن.

يمكن متابعة مباراة ريال مدريد ضد فياريال بث مباشر من خلال قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستأتي مباراة ريال مدريد وفياريال من خلال قناة beIN Sports HD 1 وكذلك من خلال قناة beIN Sports HD 1 Premium.

ويتولى المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: تشواميني، مودريتش، توني كروس.

خط الهجوم: فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيل فياريال المتوقع أمام ريال مدريد

بيبي رينا

كيكو فيمينا - راؤول ألبيول - باو توريس - ألبرتو مورينو

أليكس باينا - داني باريخو - إيتيان كابوي

صامويل تشوكويزى - جيرارد مورينو - يريمي بينو

مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني