ads
السبت 07 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

1800 جنيه لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 يناير 2023

ذهب
ذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت  أسعار الذهب اليوم السبت 7 يناير 2023 بعدما ارتفع أمس 60 جنيها للجرام بنحو وسجل عيار 24 نحو  2053 جنيها.

وسجل عيار 21، الذي يقيس متوسط تحركات الأسعار قيمة 1800  جنيه، وسجل عيار 18 بيع 1547 جنيها، وسجل سعر عيار 14 نحو 1215  جنيها.

وسجلت الأونصة نحو 1900 دولار.

أظهرت بيانات محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في ديسمبر الماضي الصادرة أول أمس، اتفاق المسئولين على أن المركزي الأمريكي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة، لكن التقرير أشار أيضًا إلى عزم الفيدرالي الأمريكي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ما قد يدفع الذهب للتراجع بالأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري.

استقرت اسعار الذهب أسعار الذهب اليوم السبت الأسواق العالمية السياسة النقدية للفيدرالي الامريكي