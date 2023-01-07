1800 جنيه لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 يناير 2023

السبت 07/يناير/2023 - 09:05 ص

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 7 يناير 2023 بعدما ارتفع أمس 60 جنيها للجرام بنحو وسجل عيار 24 نحو 2053 جنيها.

وسجل عيار 21، الذي يقيس متوسط تحركات الأسعار قيمة 1800 جنيه، وسجل عيار 18 بيع 1547 جنيها، وسجل سعر عيار 14 نحو 1215 جنيها.

وسجلت الأونصة نحو 1900 دولار.

أظهرت بيانات محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في ديسمبر الماضي الصادرة أول أمس، اتفاق المسئولين على أن المركزي الأمريكي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة، لكن التقرير أشار أيضًا إلى عزم الفيدرالي الأمريكي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ما قد يدفع الذهب للتراجع بالأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري.