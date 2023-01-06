شاهد.. لحظة وصول الرئيس كاتدرائية ميلاد المسيح

الجمعة 06/يناير/2023 - 08:15 م

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كاتدارئية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وحضور قداس عيد الميلاد، الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وسط احتفاء شديد من المصليين والمشاركين في قداس عيد الميلاد الميجد.



وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان.

ويقود الشمامسة المعلم إبراهيم عياد المرتل الكنسي، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة، وسط حضور شعبي.

ويستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني المهنئين غدا السبت بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كالتالي: الآباء الأساقفة والكهنة والشعب من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا، فيما يتم استقبال المسئولين والشخصيات العامة اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الأكبر في الشرق الأوسط، وتتسع لـ 8200 فرد.